Hatay lezzetleri Avusturya’da

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğince Türk Mutfağı Haftası kapsamında Avusturya’da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri tanıtıldı.

Hatay lezzetleri Avusturya’da

AA

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un eşi Azize Ceyhun tarafından tertiplenen etkinlikte, çok sayıda ülkeden diplomat, hem Hatay’ın lezzetlerini tatma hem de yapma imkanı buldu.

Büyükelçi Ozan Ceyhun, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Güzel mutfağımızı sizlere daha yakından tanıtmak ve bu mutfağa ait bazı püf noktaları ve sırları sizlerle paylaşmak bizim için mutluluk verici." dedi.

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Türkiye’nin dünya çapında tanınmış Hatay mutfağını burada tanıtmanın çok değerli olduğunu dile getiren Ceyhun, bununla beraber bu kentin yakın zamanda meydana gelen depremlerde en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

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Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yıl Hatay mutfağının tanıtılmasının kararlaştırıldığını kaydeden Ceyhun, böylelikle hem bu kentin eşsiz lezzetlerini tanıtmak hem de depremin yol açtığı yaraların hala sarılmakta olduğunun ve bu hususta destek ve yardıma ihtiyaç duyulduğunun hatırlatmak istendiğini belirtti.

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Davetlilere ikram edilmek üzere hazırlanan açık büfede yer alan yemekler başta olmak üzere Hataya özgü sabun, zeytinyağı ve nar ekşisi gibi önemli ürünleri konuklara anlatan Azize Ceyhun da yemekleri hazırlarken mümkün olduğunca sıfır atık anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

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Azize Ceyhun, ikramları kendileri de Hataylı olan aslen Süryani kökenli Aytaç Çoban ve Saadet Yarar’ın hazırladığını, bu kentin farklı din, dil ve etnik kökeni bünyesinde barındırdığını, bu yönüyle de biri Müslüman diğeri Hristiyan iki hanımın mutfağın tanıtımında yer almasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

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Davetlilere önce Hatay’a özgü kısır ve patatesli çiğköfte hazırlayan Çoban ve Yarar, daha sonra bu yöreye ait künefe ve kömbe adı verilen tatlıları uygulamalı bir şekilde misafirlere tanıttı.

Davetlilerin sunum ve ikramlara büyük ilgi gösterdiği etkinlikte misafirlere Hatay’ı tanıtan hediyeler verildi.

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