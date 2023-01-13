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Hatay Samandağ SYDV geçici işçi alacak

Hatay Samandağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde proje eğiticisi, koordinatör, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:10
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Hatay Samandağ SYDV geçici 3 personel alacak

Hatay Samandağ SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hatay Samandağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), proje eğiticisi, koordinatör, temizlik görevlisi olmak üzere geçici 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
2- Çalışmasına Engel Hall Olmamak ve Seyahat engeli bulunmamak
3-Samandağ ilçesinde en az iki sene ikamet ediyor olmak.
4-Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
5-Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin eğitim fakültelerinden veya formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak
6- Erkek personel için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlik ile ilişkisi bulunmamak
7-Erkek personeller için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması

8- Kamu haklanından mahrum bulunmamak
9- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığ değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanından mahkum olmamak,
10-ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sinavinda KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak, (2021 veya 2022 yıllarının puanlanı geçerli sayılacaktır, 2021 ve 2022 KPSS puan bulunan adayların 2022 KPSS puani geçerli sayılacaktır.)
 

BAŞVURU IÇIN GEREKLİ BELGELER
1- Özgeçmiş ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-Öğrenim veya Geçici Mezuniyet Belgesi
3- Vesikalik Fotoğraf (2 Adet)
4-Çalışmasına engel olmayacağını gösterir Sağlık Kurulu Raporu
5-Adli Sicil Kaydı
6-Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği
7-Sürücü Belgesi ve Askerlik Durum Belgesi

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