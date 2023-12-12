Hatay'da 50 bin depremzede mülksüzleşmeyle karşı karşıya. Depremzedeleri bir de 'evimiz olmayacak mı' korkusu sardı

10Haber'in haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın en ağır yaşandığı yerlerin başında gelen Hatay Defne hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor ancak bu kez bölge insanı yeni korkularla yüz yüze.

Yurt genelinde kapıya dayanan kara kışa rağmen hala çadır ve konteynırlarda kalan Defneliler yıkılan evlerinin yerine yenisinin yapılmasını bekliyordu. Ancak daha konut inşaatları bitmeden Meclis’ten geçen Afet Yasası çerçevesinde alınan bir karar yüzünden bölge insanında “evimiz olmayacak mı?” endişesi baş gösterdi.

Hatay Barosu: Bu Türkiye’de bir ilk Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde 207 hektarlık büyüklüğe sahip bölge Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Ancak rezerv yapı alanı ilan edilen ve 28 mahalleden oluşan bölgede hala yaşayan insanlar var.

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Ecevit Alkan yasayla birlikte Türkiye’de ilk defa bir bölgenin rezerv yapı alanı ilan edildiğini, buna karşı dava açacaklarını söyleyerek “Bu alan Defne ve Hatay’ın mahallelerini kapsıyor. Bu bölgede yaklaşık 50 bin insan mülksüzleşmeyle karşı karşıya kalacak” dedi.