Hatay’da 9 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulamada 9 şüpheli yakalandı. Şahısların arasında geçtiğimiz günlerde Buluttepe Mahallesi’nde meydana gelen ikamet kurşunlama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet olayların şüphelileri olan F.Ö., H.D. ve K.T. yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin üst ve evlerde yapılan aramalarda,7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek,6 şarjör, 109 fişek, 3 tüfek fişeği, 1 bıçak, 1 el telsizi 10 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 22 gram esrar ve 6 gram kannabionid ele geçirildi.