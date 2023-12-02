Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın konut teslim edilecek

Bakanlığın duyurusuna göre, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra bölgede konut ve köy evleri yapımına hemen başlandı. Hatay’da depremden en çok etkilenen yerlerde, bölgeye ve yatay mimariye uygun, mahalle ruhunu yansıtan afet konutları ve köy evleri yapılıyor. Kırıkhan’da 40 blok halinde yükselen projenin 35’inin betonarme işleri bitti. İnce işlerin yapıldığı evlerde, altyapı çalışmaları da durmaksızın devam ediyor. Projede yaşam alanları, peyzaj ve çocuk oyun alanları da yer alıyor.

“Hatay’ı ayağa kaldırmak boynumuzun borcu” Bakan Özhaseki, sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Hatay’ımızda, 45 bin 186 bağımsız bölümlük inşaat devam ediyor. Bu ay sonuna kadar; 6 bin 219 konut ve 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.” dedi.

Kırıkhan’da deprem konutlarının yapımının sonuna geldiklerini belirten Özhaseki, bölgeye ve yatay mimariye uygun evlerin anahtarlarını bu ay içinde dağıtacaklarını, Hatay’ı ayağa kaldırmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.