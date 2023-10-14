Erdoğan'dan deprem konutları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen EXPO 2023'e gönderdiği video mesajda, "İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız” dedi.

Erdoğan'dan deprem konutları açıklaması

Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen EXPO 2023'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören şehirleri ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDAN İTİBAREN DEPREM KONUTLARININ HAK SAHİPLERİNE TESLİMİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Himayelerimizde ve Onikişubat Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen EXPO 2023'ün şehrimiz ve siz kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, geride bıraktıklarına sabır niyaz ediyorum. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ŞEHRİMİZİN EKONOMİK, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SOSYAL HAYATINA CİDDİ KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. Sergi alanı içerisinde kendi şehirlerimizle birlikte 30'dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesi yer alıyor. EXPO döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafiri ağırlama imkanı bulacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olan EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı teşrif eden katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. EXPO 2023'ün başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm katılımcılar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

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