Şanlıurfa'da deprem konutları 1 ay içinde teslim edilecek

Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan 897 konut, çevre düzenlemesinin ardından aralık sonunda hak sahiplerine teslim edilecek. Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa’da depremin etkilerini ortadan kaldırmak, izlerini silmek ve vatandaşlara yeni konutlarını bir an önce teslim etmek üzere sıkı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

TOKİ tarafından Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik’te toplam 5 noktada konut yapımlarının devam ettiğini dile getiren Şıldak, 4 bin 469 konuttan 897’sinin aralık sonunda, yeni yıl başlamadan önce vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

Eyyübiye ilçesinde 363, Birecik’te 534 olmak üzere toplam 897’sinin teslimi için son hızla çalışmalar devam ediyor. Diğerlerinin yapım çalışmaları da önümüzdeki yıl mayıs ayından itibaren tamamlanmış olacak. 4 bin 469 konutun tamamı 2024 yaz aylarından önce vatandaşlara teslim edilmiş olacak. Buna ilave olarak da yeni planlamalar devam ediyor.