Hatay'da deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 10.53 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Mağaracık mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 6,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinin Mağaracık mahallesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 10.53 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Mağaracık mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 6,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.