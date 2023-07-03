Hatay'da deprem

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da deprem

Editör: Bengü Zorlu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.31’de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 23.45 kilometre olarak kaydedildi.

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