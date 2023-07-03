Hatay'da deprem

Editör: Bengü Zorlu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.31’de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 23.45 kilometre olarak kaydedildi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Bengü Zorlu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.31’de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 23.45 kilometre olarak kaydedildi.