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Depremde yıkılan binaların ezdiği araçlar otoparkları otomobil mezarlığına çevirdi

Hatay'da deprem sonrası binaların ezdiği otomobille otoparktaları araç mezarlığına çevirdi. Bazı araçlar öyle ezilmişti ki üç araç ancak bir araç yeri kapladı

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:46
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Hatay'da depremde ezilen araçlar otoparkları otomobil mezarlığına çevirdi

Depremde yıkılan binaların ezdiği araçlar otoparkları otomobil mezarlığına çevirdi
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Hatay'da 2 depremde hasar gören ya da kullanılamayacak duruma gelen araçlar, otopark ya da boş araziye çekilip üst üste konuldu. Hatay'da hurda araç sayısı, binleri geçerken, otoparka çekilenler ise havadan görüntülendi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika arayla Hatay'da olan 6.4'lük ve 5.8'lik depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç, kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da moloz yığınları altında kalan ya da hasar alıp çöken binaların çevresinde bulunan araçlar, yetkililer tarafından belirlenen otopark ya da boş arazilere çekiliyor. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı görevlilerinin kullandığı çekicilerle sahada hasar gören, sahipsiz araçlar toplanıyor. Hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği özel harekat polisi tarafından sağlanan park ya da boş arazilerde, kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor.


RESMİ EVRAKLA ARAÇ TESLİMİ

Parklardaki personel, araçların güvenliğini sağlamanın yanı sıra hasarlı ve hasarsız olarak ayırma işlemini gerçekleştiriyor. Depremde hayatını kaybeden araç sahiplerinin yakınları ise resmi evrak göstermeleri durumunda araçları teslim alabilecek.



Otoparka yaklaşık 3 bin aracın getirildiği ve bu araçlardan 3'te 1'inin orta hasarlı, 3'te 1'inin de ağır hasarlı olduğu öğrenildi. Ulaşılamayan ya da gelip alınamayan araçların bir süre sonra Milli Emlak'a devredileceği belirtildi.



ENKAZ ALTINDA KALANLAR DA TOPLANACAK
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bazı binaların altında hala araçlar olduğu ve bunların da enkaz çalışmalarının tamamlanmasıyla otopark ya da boş araziye çekilmesi öngörülüyor.



Toplanan araçların çekildiği otoparklardaki manzara ise depremin yıkım etkisini gösterdi. Getirilen araçlardan bazılarının tamamen ezildiği, üst üste kat yapıldığı ve otoparkta toplanan araç sayısının fazlalığı havadan görüntülendi. 

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