20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedelerin evine giren hırsızlar tek tek yakalanıyor

Depremzedelerin evine giren hırsızlar tek tek yakalanıyor

Hatay’da depremzedelerin evlerine girerek hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:03
Takip Et

Hatay'da depremzedelerin evine giren hırsızlar tek tek yakalanıyor

Depremzedelerin evine giren hırsızlar tek tek yakalanıyor
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Hassa 'Jandarma Dedektifleri' (JASAT) tarafından depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 4 kişilik şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hasar gören ve yıkılan binalara girerek beyaz eşya, ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalan hırsızlar, Hassa Jandarma Timleri tarafından çaldıkları malzemelerle beraber kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 4 hırsız gözaltına alındı. Çalınan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen hırsızlık zanlılarından 2’si tutuklanırken, diğer 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
3
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
4
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
5
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
7
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
﻿Deprem sonrası streste psikolojik ilk yardım önerisi
﻿Deprem sonrası streste psikolojik ilk yardım önerisi
﻿Deprem sonrası streste psikolojik ilk yardım önerisi
﻿Ahşap evler küle döndü
﻿Ahşap evler küle döndü
﻿Ahşap evler küle döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.