25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Enkaz kaldırma çalışmalarında son durum

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Antakya ve Denfe ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının 20 mahallede devam edeceğini bildirildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 01:29
Takip Et

Hatayda enkaz kaldırma çalışmalarında son durum

Enkaz kaldırma çalışmalarında son durum
+
Aa
-

(AA) Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Narlıca, Maşuklu, Fevziçakmak, Esenlik, Ürgenpaşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü mahallelerinde süreceği belirtildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
2
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
5
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
6
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
7
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı
﻿Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı
﻿Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı
﻿Mısır Malavi'yi Salah ile devirdi
﻿Mısır Malavi'yi Salah ile devirdi
﻿Mısır Malavi'yi Salah ile devirdi
﻿Yunanistan'ı galibiyete Süper Lig'in yıldızları taşıdı
﻿Yunanistan'ı galibiyete Süper Lig'in yıldızları taşıdı
﻿Yunanistan'ı galibiyete Süper Lig'in yıldızları taşıdı
﻿Sırbistan Litvanya karşısında zorlanmadı
﻿Sırbistan Litvanya karşısında zorlanmadı
﻿Sırbistan Litvanya karşısında zorlanmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.