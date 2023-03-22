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Akşener'in kürsüye çıkardığı depremzedenin anlattıkları boğazları düğümledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı depremzedenin anlattıkları boğazları düğümledi: 'Ses gelmiyor' dedikleri yerden, 3'üncü gün burnu kanamadan insan çıkardık...

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:03
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Akşener'in kürsüye çıkardığı depremzededen boğaz düğümleyen açıklama

Akşener'in kürsüye çıkardığı depremzedenin anlattıkları boğazları düğümledi
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11 ili yıkan depremlerin ardından depremzedelerin erken müdahale, yardım, arama kurtarmada sınıfta kalan iktidar kanadına isyanı devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü Hatay'da depreme ilk anından itibaren tanık olan Abdullah Gül isimli depremzedeye bıraktı.

"ENKAZ ALTINDAKİ ONLARCA İNSANIN 'BİZİ KURTARIN' SESLERİ GELİYORDU"

Depremde yaşadıklarını sesi titreyerek anlatan Gül, müdahalelerin yetersiz olduğunu belirterek "Onlarca enkazdan 'bizi kurtarın' sesleri geliyordu. Bir enkazın üstüne çıktım. 'Abi üstüme basıyorsun' diye ses geldi... Ses gelmiyor dedikleri yerden burnu kanamamış insan çıkardık" dedi. 

Kentte yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi dair daha önce birçok kez uyarı yaptıklarını söyleyen Gül, İskenderun Devlet Hastanesi'nin A Blok binasının da depreme dayanıksız olduğuna dair raporun bizzat hastane tarafından açıklandığını hatırlattı. 
 
Gül, 6 şubat gecesi yaşadıklarını dile getirirken hastanenin yıkıldığını gördüğünü ve enkazın üstüne çıktığı sırada enkazın altından duyduğu yardım çığlıklarını anlattı.

Depremin ilk günü sabah saat 10'a kadar yardım gelmediğini söyleyen Gül, "Saat 11.00-12.00 gibi iş makineleri 'AFAD çağırıyor gideceğiz' diyerek gitti ve tekrar geri dönmedi" dedi.

"KENDİ İMZANLARIMIZLA 12 KİŞİYİ SAĞ ÇIKARTTIK"

Gül, vatandaşların kendi imkanları ile 12 kişiyi sağ çıkardığını söyledi. 
 
Devlet hastanesinin enkazına yardıma gelen ekiplerin başka yerlerdeki kurtarma çalışmaları için çağırıldığını belirten Gül, "Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan artçılar oluyor. Sadece vatandaşlar var.

"3. GÜN ENKAZDAN SES GELDİ"

İnsanlar kendi hastalarının derdine düşmüş. 3. gün enkazdan ses aldık. 65 yaşındaki bir teyzemizi 'ses gelmiyor' dedikleri yerden burnu kanamadan enkazdan çıkardık" dedi. 

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan depremin 3. günü Kahramanmaraş'a giden Erdoğan'ın 'kader' diyerek, TOKİ sözü vermesi ve depremzedelere 10 bin lira dağıtılacağını açıklaması tepki çekmişti.

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