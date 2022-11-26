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Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 22:30
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Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yapıldı. Fabrikada hasar oluştu.

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