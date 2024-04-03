Hatay’da göç yolundaki leylekleri vurdular

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkarak kuzeye göç eden leylekler, Türkiye’ye giriş noktaları olan Hatay’da görülmeye başlanmıştı. Leyleklerin göç yolculuğu bir görsel şölen oluştururken Samandağ ilçesinde korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Kuş cenneti olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı’na yakın bir bölgede, 2 leylek av tüfeğiyle vurulmuş bir şekilde bulundu.

Kuş Gözlemcisi Alican Gümüş, bölgeden bazı zamanlarda silah seslerinin duyulduğunu ifade etti ve “Bugün Milleyha Sulak Alanı’nda kuş gözlemi yaparken 2 tane leyleğin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördük. Kuşun yanına gittiğimiz zaman kuşun av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu fark ettik. Daha önce oradan silah sesleri geliyordu, daha önce birkaç kez uyarılarımız olmuştu. Sürekli ses geldiğini söylüyorduk. Şu an bir av yasağı var, yasak olmasa da bu hayvanlara zarar verilmemesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.