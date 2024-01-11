Hatay’da hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen hırsızlık suçlarıyla mücadele çalışmaları neticesinde, 28 Aralık'ta İskenderun Çay Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık olayı ve 4 Ocak'ta Yıldırımtepe Mahallesi'nde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen İ.S'yi 9 Ocak'ta gözaltına alındı.

Ayrıca, Meydan Mahallesi'nde iş yerinden 1 Ocak'ta hırsızlık yapmakla suçlanan İ.E. ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K., suç eşyasını satın alma suçlamasıyla 3 bin 800 TL adli para cezası ile aranan E.B de yakalanarak gözaltına alındı.