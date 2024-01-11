Hatay’da hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalandı

Kaynak: İHA
Hatay’da hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelileri yakayı ele verdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen hırsızlık suçlarıyla mücadele çalışmaları neticesinde, 28 Aralık'ta İskenderun Çay Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık olayı ve 4 Ocak'ta Yıldırımtepe Mahallesi'nde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen İ.S'yi 9 Ocak'ta gözaltına alındı.

Ayrıca, Meydan Mahallesi'nde iş yerinden 1 Ocak'ta hırsızlık yapmakla suçlanan İ.E. ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K., suç eşyasını satın alma suçlamasıyla 3 bin 800 TL adli para cezası ile aranan E.B de yakalanarak gözaltına alındı.

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