Hatay’da İnşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi, 5 işçi kendi imkanları ile çıktı, 4 işçiden 3'ü ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

KAYNAK: İHA
Hatay’da İnşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı

Olay, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 2 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5'i kendi imkanları alandan çıktı, 4'ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Göçük altında bir işçinin daha olduğu ve kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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