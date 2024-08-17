Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı

Hatay’da gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bir bina, planlandığı gibi yıkılmayarak yanındaki başka bir binanın üzerine devrildi ve elektrik kablolarını kopardı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da iş makinesiyle yürütülen kontrollü yıkım, beklenmedik şekilde sonuçlandı. 5 katlı bina, yıkım esnasında planlanan doğrultuda yıkılmayarak yanındaki bir başka binanın üzerine devrildi. Olay sırasında elektrik kabloları da koparak çevrede elektrik kesintilerine neden oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bina yıkım makinesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmaya çalışılıyordu. Ancak, bina ani bir hareketle yan tarafa devrilerek komşu binaya çarptı ve elektrik hatlarını kopardı. Olay, çevrede paniğe yol açarken, kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı.

Şans eseri olay sırasında herhangi bir yaralanma olmadı, ancak yan binada ve çevredeki bazı binalarda maddi hasar meydana geldi.

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