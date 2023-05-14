Hatay'da korkunç kaza. Tır yol kenarındaki çok sayıda araca çarptı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan kamyon çok sayıda araca çarptı. Bölgeye ambulansların sevk edildiği öğrenilirken can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz sayı bildirilmedi.

Belen istikametinde bir kamyonun freninin patladığı belirtilirken çok sayıda da ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki'nin yaptığı paylaşımda, "Hatay Belen’de ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Bölgeye çok sayıda ambulans zevk edildi. Kazada yaralanan herkese geçmiş olsun, can kaybı olmamasını umuyorum." ifadelerine yer verdi.