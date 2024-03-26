Hatay'da meydana gelen trafik kazasında bir aile yok oldu

Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Şükrü K. yönetimindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez idaresindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden; Mehmet ve Zeliha’nın karı koca olduğu, Eray ile Ecrin Sönmez’in çiftin evlatları olduğu öğrenildi.

Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı. Aileden geriye kalan Melek Su Sönmez’in de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.