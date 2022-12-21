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  • IŞİD'in sözde sahil tabur komutanı ve beraberindeki 7 terörist Hatay'da yakalandı

IŞİD'in sözde sahil tabur komutanı ve beraberindeki 7 terörist Hatay'da yakalandı

Hatay'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polislerce düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'in sözde sahil tabur komutanı "Abu Süleyman El Aşkar" kod adlı Ahmed A.K. Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist yakalandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:22
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Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve polislerce düzenlenen operasyonda IŞİD'in sözde sahil tabur komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ahmed A.K. Ali'nin de bulunduğu 8 terörist yakalandı

IŞİD'in sözde sahil tabur komutanı ve beraberindeki 7 terörist Hatay'da yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, IŞİD'literörist Ali ve beraberindeki 7 örgüt mensubunun Hatay'da örgüte ait farklı evlerde ikamet ettikleri tespit edildi.

MİT'in istihbari ve operasyonel desteğiyle terörle mücadele birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Ahmed A.K. Ali'nin yanı sıra 7 IŞİD mensubu gözaltına alındı.

Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemesi ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Zanlıların, IŞİD elebaşı Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettiği ve Türk bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller de tespit edildi.

IŞİD'li teröristlerin sorgularında temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları yönünde talimat aldığını itiraf ettiği belirtildi.

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