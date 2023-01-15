Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçgüllük mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



(Kaynak: İHA)