Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Eskişehir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Tepebaşı İlçesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. İçeride mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

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İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

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Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın: Bir buçuk saatte söndürüldü

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