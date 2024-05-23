Hatay'da 'Rezerv Alanı' kararına tepkiler dinmiyor

Rezerv alanında bulunan az ve orta hasarlı yapıların boşaltılması tebligatı alan Hataylılar, bu kararın kendilerine fayda sağlamadığını ifade ediyor. Antakya'nın Ürgen Paşa Mahallesi sakinleri, rezerv alanı kapsamındaki bölgelerle ilgili mahalle toplantıları düzenleyerek tepkilerini dile getiriyor.

Ürgen Paşa Mahallesi sakinlerinden biri toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayında rezervle ilgili bir yasa çıkardılar. Ancak Bakan, bakan yardımcıları ve bürokratlar bu yasa hakkında bilgi vermiyor. Halkı bilgilendirme toplantılarında eski afet yasasından bahsediyorlar. O yasada 18 yıl faizsiz, 2 yıl ödemesiz destekler var. Ancak yeni yasa 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre yapılacak. Resmi görevliler halka gerçek yasayı anlatmıyor, yalan söylüyorlar. Rezervi kabul edenler ya yasayı bilmiyor ya da çıkar sağlıyor. Rezerv ilan edilen bölgelerdeki tapular 30 gün içinde iptal ediliyor ve hazineye devrediliyor. Sonrasında tüm binalar, sağlam olsun ya da olmasın, yıkılacak."

Bir başka mahalle sakini ise, "Rezerv alan istemiyoruz. Kendi evimizi yerinde bıraksınlar, biz kendimiz yaparız. Yerlerimiz alındığında fiyat belli değil, milyonlardan bahsediliyor. Evlerimiz ve canlarımız gitti. Hiçbir şekilde rezerv istemiyoruz," dedi.

Depremde evinin hasar almadığını belirten bir yurttaş da, "Bizim apartmanımız sağlam. 9 daire var, 9 aile oturuyor. Nereye gideceğiz? Malımız yok, mülkümüz yok, toprağımızı aldılar. Rezerv alan olmasını istemiyoruz, kesinlikle kabul etmiyoruz," şeklinde konuştu.

Bir diğer yurttaş ise şunları söyledi:

"Depremde evim yıkıldı. Ne kameraya çıktık, ne devletimizden yardım istedik. Akrabalarımız ve dostlarımız sayesinde prefabrik bir ev yaptım. Şimdi devlet rezerv alanına almış. Rezerv alanı içinde olmak istemiyorum. Beni bu yaşımda dışarı atmasınlar. İsterlerse beni öldürsünler ama huzurumu elimden almasınlar. Cumhurbaşkanı'ma yalvarıyorum, huzurumu elimden almasınlar, istemiyorum."