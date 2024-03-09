Hatay'da sahildeki 3 baraka alev alev yandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sahil mevkiinde meydana gelen olayda, Ahşap barakada alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 AHŞAP BARAKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çıkan yangın sonrası 3 ahşap baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalenin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldı.
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