Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Hatay’ın Belen ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Dakikalar içerisinde aracı kaplayan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Olay, Antakya- İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkkinde meydana geldi. Yabacı uyruklu şahıs idaresindeki Mercedes Benz marka 06 RIY 94 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.

aw093735-02.jpgDurumu fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna dönerken, bu anlar kameraya yansıdı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

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Yangında araçta maddi hasar oluştu.

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