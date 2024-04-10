Hatay'da taksiciler mezara gidenlerden ücret almadı. Böyle taksiciler de varmış

Geçtiğimiz sene 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’da 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremlerin üzerinden 430 gün geçmesine rağmen depremin izleri halen silinemedi. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı ise halen ilk günkü gibi. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar içleri buruk bir şekilde Ramazan Bayramını karşıladı.

Bayramın ilk gününde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında duygusal anlar yaşadı.

Durum böyleyken gözleri duygulandıran, taksicilerin böylesi de varmış dedirtecek olay Hatay’da yaşandı. Hataylı taksiciler ailesi, bayramda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gidecek olan vatandaşlardan para almayacaklarını duyurdu.

Bir taksinin sosyal medya yansıyan görüntüsünde “Bugün bayram biz bize yeteriz Hatay, mezarlıklardan ücretsiz ulaşım” ifadeleri yer aldı.

Görüntü sosyal medyada gündem oldu.