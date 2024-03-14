Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay Emniyet Müdürlüğü, Payas ve Dörtyol ilçelerinde yaptığı uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında, Payas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan A.İ. ve K.M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 1,53 gram metamfetamin tespit edildi.

Bu şahıslara uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen B.T. ise Dörtyol'da durdurulurken, araçta yapılan arama sonucunda 8,69 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak TCK'nın 191. maddesi gereğince şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. B.T. adlı şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

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