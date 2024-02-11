Hatay’da yıkılan tarihi eserler moloz gibi kaldırılıyor. Binlerce yıllık insanlık mirası vandalca kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 11 kentte büyük yıkım meydana geldi. 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği felaketten en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Hatay oldu. Hatay’da evlerin yanı sıra binlerce yıllık tarihi eserler de yerle bir oldu.

Hatay’da yerle bir olan tarihi eserlerin diğer enkazlar gibi kaldırıldığı ortaya çıktı. Binlerce yıllık tarihi olan eserlerin iş makinalarıyla moloz gibi kaldırılması büyük tepki çekti.

Harita mühendisi Kenan Kantarcı kentte yaşananlara isyan etti. Kantarcı, tarihi binaların taşlarının kepçe ile ayıklanmasına dikkat çekerek, “Hangi bilim bunları bu şekilde göstermiş? Bu taşlar teker teker sökülür, ayıklanır, bir kenara konulur” dedi.

Kepçe ile kaldırılmaya çalışılan bir tarihi yapının önünde yaşananlara tepki gösteren Kantarcı, “Orada Gaziler Derneği’nin bulunduğu kapılar var. Taşlar orada sapasağlam duruyor. Hepsi kepçe ile yıkılıp götürülecek. Burada tarihi ahşap kapılarımız, pencerelerimiz var” şeklinde konuştu.

Enkaz başında bulunan bir çalışanın “Biz burada sadece moloz olan yerleri götürüyoruz” demesi üzerine Kantarcı “Bende hepsinin 3 boyutlu görüntüsü var. Nerenin yıkılıp yıkılmadığı santimine kadar elimde. Hepsini fotoğraflayıp teslim etmişim. Hepsini de mahkemeye delil diye sunacağım. Bu yaptıklarınızı da tespit edeceğim zaten” ifadeleriyle yanıt verdi.

“VANDAL BİR BİÇİMDE KALDIRILIYOR”

Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hatay’da yaşananlara tepki gösterdi. Altaylı, Harita mühendisi Kemal Kanatlı’nın sözlerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’da son derece Vandal bir biçimde sözde enkazlar kaldırılıyor. Binlerce yıllık insanlık mirası iş makinası operatörlerinin insafına bırakılmış durumda. Tarihi binalar anıt eserler yıkılıyor. Moloz diye atılıyor. Kenan Kantarcı’nın isyanı buna.”