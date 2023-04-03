Hataylı depremzede tiyatrocular, çocuklar için sahneye çıktı

Yenişehir Belediyesi, depremler nedeniyle sahneleri yıkılan ve tüm kostüm ve malzemeleri enkaz altında kalan Hataylı tiyatrocuları yalnız bırakmadı. Mersin’deki geçici barınma merkezlerinde kalan depremzede tiyatrocular, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde iki oyununu çocuklar için sahneledi.

Depremzede tiyatro oyuncusu Aylem Şakir, depremden sonra sadece sahnede mutlu olabildiklerini ve çocuklar güldükçe iyileştiklerini söyledi. Çocukların kendilerine iyi geldiğini aktaran Aylem Şakir, şunları kaydetti:

“ÇOCUKLAR GÜLDÜĞÜ ZAMAN İYİLEŞTİĞİMİZİ HİSSEDİYORUZ”

“Hatay Defne’den geliyoruz. Mersin’de KYK Kız Yurdu’nda kalıyoruz. Orada da gönüllü olarak tiyatro oyunumuzu sergiledik. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Çocukları çok seviyoruz, onlar bize çok iyi geliyor, onlar bizi iyileştiriyor. Paramparçayız, kayıplarımız var, hocamız, akrabalarımız vefat etti. Güçlü durmamız gerektiğini biliyoruz çünkü çocuklarımız var. Kendi işimizle ayakta kalmak istiyoruz, bunu da burada yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Bize en büyük desteği veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e çok teşekkür ediyoruz, bizimle çok iyi ilgilendiler. Buradaki çocukların karşısında olmak bizi çok mutlu etti. Herhalde sadece çocukların karşısında iyi oluyoruz. Onun dışında zaman durmuş, hislerimiz durmuş. Bu yaşadığımız felaketten sonra iyi değiliz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz ama orası darmadağın. Gidebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Hepimiz memleket aşığıyız, biz o kadar alışmışız ki Hatay’a. Akrabalarımızı arkadaşlarımızı kaybetmiş olmak çok ağır, tek mutlu olduğumuz yer sahne. Çocuklar güldüğü zaman iyileştiğimizi hissediyoruz.”

Tiyatro oyunlarına çocuklarıyla birlikte gelen Leyla Aydoğan ise şöyle konuşu:

“Bugün 3 çocuğumla birlikte bu etkinliğe katıldık, çok mutlu oldum. Kültür ve sanat adına çocuklarımızı tiyatrolara ve sanat etkinliklerine daha küçük yaşlarda alıştırmaya çalışıyorum. Ayrıca depremzede olan oyuncularımızla buluştuğumuz için çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin örnek açısında iyi olacağını düşünüyorum. Çok mutluyuz, ben Yenişehir’de oturmuyorum. Çocuklarımızın öğretmenleri tavsiye etti. Şevket Sümer Mahallesi’nden geldik. Mesafe çok uzak ama çocuklarımı getirmek istedim. Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum.”