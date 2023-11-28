Hataylı kadınlar cimem sanatıyla hayata tutunuyor

6 Şubat depreminden etkilenen kadınlara istihdam sağlamak, toplumdaki yerlerini güçlendirmek ve aynı zamanda Anadolu kültüründeki el sanatlarını yeniden canlandırarak değer kazandırmak amacıyla bir araya gelen SkinCeuticals ve Aslı Filinta, Hazek Kadın Kooperatifi ile ilham verici bir iş birliği yaptı.

Buğday sapı örücülüğü geleneğini yaşatması hedeflenen bu anlamlı projede, kadınların el işçiliği ile tasarımın gücü bir araya gelerek doğal malzemelerle sürdürülebilirlik odaklı çantalar yaratılıyor. Başlangıcı Cumhuriyet'in ilk dönemlerine dayanan cimemler Hatay Altınözü ilçesinde nihale, ekmeklik, meyvelik, çerezlik, içli köfte ve tarhana kurutmak veya dekoratif amaçlı kullanılması için üretiliyor.

Sarma bağlama örgü ve kök boya tekniğiyle farklı motiflerde örülen, unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatı, kadın emeğinin gücünden ilham alarak 210 kadına, 210 aileye dokunan bir başarı öyküsüne dönüştü.

Aslı Filinta, SkinCeuticals ve Hazek Kadın Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen projeyi, "Anadolu'nun geleneksel el işçiliğini ve değerlerini, yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde kullanılır hale dönüştürürken, aynı zamanda tasarımın gücünü de kullanan bir iş birliği bu. Daha fikir aşamasındayken fayda yaratmaya odaklanmış, kadını ve el emeğini desteklerken, doğal malzemelerle sahici sürdürülebilirliğe dokunan bir birliktelik. Kök boya ile renklendirilen hakiki buğday sapı örücülüğü ile meydana getirilen cimemler, Hazek Kadın Kooperatifi çatısı altında Antakyalı kadınlar tarafından çantalara dönüşüyor. Geleneği geleceğe taşırken, bir yandan da değerlerimize ve birbirimize sahip çıktığımız gönül çarptıran bir proje bu. Dönüşümün, değer yaratmanın ve bir olmanın sonsuz seçeneklerinden biri. Elden ele, kalpten kalbe dokunarak biz olmanın çağını hep birlikte başlatacağız. Bu projenin bir parçası olan bütün paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimizle," sözleriyle anlatıyor.

CİMEM NEDİR?

Cumhuriyet’in ilk dönemlerine dayanan cimem, buğday sapından örülerek Hatay Altınözü ilçesinde üretiliyor ve mutfakta nihale, ekmeklik, meyvelik, çerezlik, içli köfte ve tarhana kurutmak veya dekoratif amaçlı kullanılıyor.

Cimemler sarma bağlama örgü tekniğiyle üretiliyor, kök boya tekniği ile renklendiriliyor ve farklı motiflerde örülebiliyor. Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından ve kadın emeğinin gücünden ilham alarak bir dönüşüm hikayesi olarak konumlandırılan bu proje sayesinde 210 kadına, 210 aileye dokunuldu, doğal bitki örücülüğü yapan kadınların ördüğü cimemler 20- 30’lu yaşlarda ki kadınların nesillerine geçti. 4000 adet çantanın yapımı için ortalama 7 ton buğday ve 40 dönüm tarla hasadına denk gelen bir buğday tüketimi oldu ve hepsi geri dönüştürüldü.