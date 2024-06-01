Teknolojik imamdan sunumlu vaaz

Kaynak: İHA
Teknolojik imamdan sunumlu vaaz

Tokat’ın Taşlıçiftlik Fatih Camii din görevlisi Mustafa Çakırtaş, cuma namazı öncesi vaazlarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayarak ve cami duvarına görsellerle Kur’an ayetlerini yansıtarak cemaate sunuyor.

Tokat’ın Taşlıçiftlik Fatih Camii din görevlisi Mustafa Çakırtaş, geleneksel vaaz yöntemlerini modern teknolojiyle birleştirerek dikkat çekiyor. Her hafta cuma namazı öncesinde gerçekleştirdiği vaazlarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlayan Çakırtaş, ayrıca hazırladığı görseller ve Kur’an ayetlerini projektör ile cami duvarına yansıtarak cemaate sunuyor.

Mustafa Çakırtaş, bu yenilikçi yaklaşımlarıyla cemaat arasında "teknolojik imam" olarak tanınıyor. Teknolojiyi kullanarak dini bilgilerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olmasını hedefleyen Çakırtaş, özellikle gençlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Vaazlarda kullanılan görseller ve yansıtılan Kur’an ayetleri, cemaate daha etkili ve görsel bir dini eğitim sunuyor.

Ancak, Çakırtaş’ın bu uygulamaları herkes tarafından aynı şekilde karşılanmıyor. Bazı cemaat üyeleri ve sosyal medya kullanıcıları, din görevlisinin bu yenilikçi yöntemlerini takdir ederken, daha geleneksel bakış açısına sahip olanlar bu tür uygulamaların cami adabına uygun olmadığını düşünüyor.

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