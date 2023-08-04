Hatayspor aradığı stoperi Fransa'da buldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor 24 yaşındaki stoper Guy-Marcelin Kilama’yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Chamois Niortais FC takımında forma giyen stoper Guy-Marcelin Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Guy-Marcelin Kilama’ya hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” İfadelerine yer verildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ligue 2 ekiplerinden Chamois Niortais FC’de geçiren Kamerunlu yıldız burada çıktığı 34 maçta 1 asist kaydetti.