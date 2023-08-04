Hatayspor aradığı stoperi Fransa'da buldu

Hatayspor Chamois Niortais FC'nin Kamerunlu stoperi Guy-Marcelin Kilama’yı renklerine bağladı.

Hatayspor aradığı stoperi Fransa'da buldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor 24 yaşındaki stoper Guy-Marcelin Kilama’yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Chamois Niortais FC takımında forma giyen stoper Guy-Marcelin Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Guy-Marcelin Kilama’ya hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” İfadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ligue 2 ekiplerinden Chamois Niortais FC’de geçiren Kamerunlu yıldız burada çıktığı 34 maçta 1 asist kaydetti.

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