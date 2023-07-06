Hatayspor Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Editör: Hamza Özalkuş
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki santrafor Armin Hodzic’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Daha önce Alcorcón, Zeljeznicar gibi kulüplerde forma giyen, Bosna milli takımının genç orta saha oyuncusu Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Armin’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz”
2022-2023 sezonunun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Armin Hodzic Şubat ayında Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar’a transfer olmuş ve burada çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti.