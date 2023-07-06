Hatayspor Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor son olarak Zeljeznicar’da forma giyen Bosna Hersekli santrafor Armin Hodzic'i renklerine kattı.

Hatayspor Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Editör: Hamza Özalkuş

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki santrafor Armin Hodzic’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Daha önce Alcorcón, Zeljeznicar gibi kulüplerde forma giyen, Bosna milli takımının genç orta saha oyuncusu Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Armin’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz”

2022-2023 sezonunun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Armin Hodzic Şubat ayında Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar’a transfer olmuş ve burada çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Trabzonspor'dan Siopis ve Bakasetas kararı Spor
Trabzonspor'dan Siopis ve Bakasetas kararı
İsveç'te PKK adına haraç toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi Dünya
İsveç'te PKK adına haraç toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi
Kargo gemisinde çıkan yangında 2 itfaiyeci öldü Dünya
Kargo gemisinde çıkan yangında 2 itfaiyeci öldü
Medine Tren İstasyonuna ziyaretçi akını Kültür Sanat
Medine Tren İstasyonuna ziyaretçi akını
Basılan kitap sayısı yüzde 20 arttı Kültür Sanat
Basılan kitap sayısı yüzde 20 arttı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı