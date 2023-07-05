Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki Gürcü orta saha Giorgi Aburjania'nın transfer edildiğini açıkladı.

Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı

Editör: Fatma Demirkaya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki Gürcü orta saha Giorgi Aburjania'nın transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, Gürcistan milli takımının tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi Aburjania için düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Giorgi’ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz”

PERFORMANSI
Giorgi Aburjania Portekiz temsilcisi Gil Vicente FC’de geçirdiği 2 sezonda 63 maça çıkarken bu maçlarda 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu? Keşfet
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu Güncel
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı Sağlık
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası Dünya
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor Magazin
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı Magazin
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı