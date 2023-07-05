Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı

Editör: Fatma Demirkaya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki Gürcü orta saha Giorgi Aburjania'nın transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, Gürcistan milli takımının tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi Aburjania için düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Giorgi’ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz”

PERFORMANSI

Giorgi Aburjania Portekiz temsilcisi Gil Vicente FC’de geçirdiği 2 sezonda 63 maça çıkarken bu maçlarda 2 gol ve 4 asist kaydetti.