Hatayspor ilk transferini yaptı

Depremin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un gelecek sezon için ilk transferi gerçekleşmek üzere.

Hatayspor ilk transferini yaptı

Teknik direktör Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan savunmaya ilk aday belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre Hatayspor, bir dönem Napoli forması giyen stoper Nikola Maksimovic'le prensip anlaşmasına vardı.

Kariyerinde; Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino, Spartak Moskova, Napoli ve Genoa kulüpleri bulunan 31 yaşındaki Sırp stoper 2022-2023 sezonunda hiçbir kulüpte oynamadı.

İlk kez 31 Mayıs 2012'de Sırbistan A Milli Takım forması giyen Nikola Maksimovic 25 maçta bu klasmanda mücadele etti.

Hatayspor, deprem felaketinden sonra 2023-2024 sezonunda maçlarını TFF'nin almış olduğu kararla Mersin'de oynayacak.

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