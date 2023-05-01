Hatayspor maçlarını o ilde oynamak için TFF'ye başvurdu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan tarihi depremin ardından hasar gören ilçelerin takımları olan Gaziantep FK ve Hatayspor, ligden çekilme kararı aldı.

TFF KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

TFF, bu takımların ligden çekildikleri için oynadıkları rakipleri karşısında hükmen 3-0 yenildiklerini açıkladı. Bu karara itiraz edilse de TFF, kararından vazgeçmedi.

TFF İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Depremin yaralarını saran ve bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapan Hatayspor, federasyon ile görüşmelerini sürdürüyor. Futbolarena'nın haberine göre; Hatayspor, gelecek sezon iç saha maçlarını Mersin'de oynayabilmek için TFF ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Hatayspor, depremin ardından TFF'nin Riva'daki tesislerine yerleşmişti.