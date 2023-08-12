Hatayspor Süper Lig'e bomba gibi geri döndü

Deprem nedeniyle geçen sezon Süper Lig'e devam edemeyen Hatayspor'un dönüşü muhteşem oldu.

Hatayspor Süper Lig'e bomba gibi geri döndü

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, 6 ay sonra çıktığı ilk resmi maçta ligin yeni ekibi Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Hatay'ın golleri Strandberg, Görkem, Bertuğ ve Dele-Bashiru'dan (2) geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Hatayspor, 3. dakikada Carlos Strandberg ile 1-0 öne geçti.

22. dakikada Görkem Sağlam farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Hatayspor, 46. dakikada Bertuğ ile farkı 3'e çıkardı.

Konuk ekip, 57. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ile skoru 4-0 yaptı. Dele-Bashiru, 85. dakikada kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti.

Pendikspor, uzatma anlarının son dakikasında farkı 4'e indirdi.

Hatayspor sahadan 5-1 galip ayrıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası geçen yıl ligden çekilen Hatayspor, 189 gün sonra çıktığı ilk resmi maçı kazanmış oldu.

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