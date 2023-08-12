Hatayspor Süper Lig'e bomba gibi geri döndü

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, 6 ay sonra çıktığı ilk resmi maçta ligin yeni ekibi Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.
Hatay'ın golleri Strandberg, Görkem, Bertuğ ve Dele-Bashiru'dan (2) geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Hatayspor, 3. dakikada Carlos Strandberg ile 1-0 öne geçti.
22. dakikada Görkem Sağlam farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Hatayspor, 46. dakikada Bertuğ ile farkı 3'e çıkardı.
Konuk ekip, 57. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ile skoru 4-0 yaptı. Dele-Bashiru, 85. dakikada kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti.
Pendikspor, uzatma anlarının son dakikasında farkı 4'e indirdi.
Hatayspor sahadan 5-1 galip ayrıldı.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası geçen yıl ligden çekilen Hatayspor, 189 gün sonra çıktığı ilk resmi maçı kazanmış oldu.