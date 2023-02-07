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Hatayspor kafilesi kabustan çıktı: Tahliye tamamlandı

Depram bölgesi Hatay'dan sevindirici bir haber geldi. Süper Lig ekibi Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibin tahliyesi tamamlandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:34
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Hatayspor'dan iyi haber

Hatayspor kafilesi kabustan çıktı: Tahliye tamamlandı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde Hataysporlu Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı.
Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan gelişmelerin üzerine dün teknik direktör Volkan Demirel, takımı Hatayspor tesislerinde bir araya topladı.
Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana'ya geçmeleri sağlandı. Bordo-beyazlılar, Adana'dan kalkan özel uçakla ailelerine ulaşacak.
DHA'ya konuşan Kerim Alıcı, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.

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