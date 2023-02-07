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Enkazda kızını 30 saat bekleyen babanın sevinci

Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif, arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından 30 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Kurtarılan kızının elinden tutan baba, "Canım kızım buradayım, yanındayım, korkma" diye seslendi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:06
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Elif böyle kurtarıldı. Antakya'da 30 saat bekleyen babanın sevinci

Enkazda kızını 30 saat bekleyen babanın sevinci
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Kahramanmaraş merkezli depremi hisseden 10 ilden biri olay Hatay'da, vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif'in sesini 30 saat sonra duydu. Ardından gerçekleştirilen kurtarma faaliyetleri ile enkaz altında kalan Elif, yaralı bir şekilde kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Enkazdan kurtarılan kızının elinden tutan baba, "Canım kızım buradayım, yanındayım, korkma" diye seslendi.



"İNŞALLAH HERKESİN ÇOCUĞU ÇIKSIN BENİM ÇOCUĞUM ÇIKTI"
Arama kurtarma çalışmalarında ekiplere yardımcı olan ve Elif çıkana kadar yanından ayrılmayan baba, "Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah herkesin çocuğu çıksın, benim çocuğum çıktı. Kızım deprem olduğundan beri belki kaç saattir orada ama daha yeni çıktı. Helal olsun, dayandı. Diğer çocuklarım sağ, çok şükür onları elimle çıkardım. Allah razı olsun. Şu anda başka diyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

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