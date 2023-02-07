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Adıyaman Valisi yardım isteyen halkın karşısında gülünce tepki topladı

Depremden en çok etkilenen Adıyaman'daki vatandaşlar enkazın altında olan ailelerinin, akrabalarının olduğunu söyleyerek polis korumasının arkasındaki valiye "Sahipsiz Adıyaman" sloganıyla tepkilerini gösterdi. Vali Çuhadar güldüğü görüntüler tepki topladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:19
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Adıyaman valisi yardım isteyen halka güldü

Adıyaman Valisi yardım isteyen halkın karşısında gülünce tepki topladı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve takip eden artçı sarsıntılar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı şu an için 3 bin 432 olarak açıkladı. Enkazın altında sevdikleri kalan vatandaşlar ve tüm Türkiye yasa boğulmuşken Adıyaman’dan gelen görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman’da vatandaşlar sesini valiye duyurmaya çalıştı.

Vatandaşlar valiye "Adıyaman sahipsiz, nerede yardımlar" diye sorarken polis korumasının arkasındaki Vali Mahmut Çuhadar'ın güldüğü anlar kameralara anbean yansıdı.

Bu anları paylaşan vatandaş, "Adıyaman valisi halimize gülüyor bu hallerdeyiz dışarda yardım mı var deniliyor" yorumuyla paylaştı.

Videoyu görenler Vali Mahmut Çuhadar’a sosyal medyadan tepki gösterdi.

 

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Türkçü Mehmet Aydın
7.02.2023 14:44
AKP'nin valisi, resmen ölümlere seviniyorsun. Çok yazık.  
 
Emekli
7.02.2023 14:31
Allah bildiği gibi yapsın seni valiiiiiii  
 
1950
7.02.2023 14:27
Tipine bakınca da içime bir hüzün çöktü, Meral hocam iktidar olunca tarikat ve cemeatleri ve onları yurtlarını kapatacağım de, vallahi o zaman 1ci parti olursunuz  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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