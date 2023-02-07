Adıyaman Valisi yardım isteyen halkın karşısında gülünce tepki topladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve takip eden artçı sarsıntılar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı şu an için 3 bin 432 olarak açıkladı. Enkazın altında sevdikleri kalan vatandaşlar ve tüm Türkiye yasa boğulmuşken Adıyaman’dan gelen görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman’da vatandaşlar sesini valiye duyurmaya çalıştı.

Vatandaşlar valiye "Adıyaman sahipsiz, nerede yardımlar" diye sorarken polis korumasının arkasındaki Vali Mahmut Çuhadar'ın güldüğü anlar kameralara anbean yansıdı.

Bu anları paylaşan vatandaş, "Adıyaman valisi halimize gülüyor bu hallerdeyiz dışarda yardım mı var deniliyor" yorumuyla paylaştı.

Videoyu görenler Vali Mahmut Çuhadar’a sosyal medyadan tepki gösterdi.