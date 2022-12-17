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Hatayspor Lazio'dan fark yedi

Antalya'da kamp yapan İtalyan ekibi Lazio, Hatayspor'la oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 07:50
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Hatayspor-Lazio: 7 gollü maç

Hatayspor Lazio'dan fark yedi
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Manavgat Emirhan Spor Kompleksi’ndeki maçta Lazio 34. dakikada Vecino ile öne geçti.

Hatayspor bir dakika sonra El Kaabi ile beraberliği sağladı: 1-1.

Ancak 37. dakikada Immobile'nin penaltısıyla tekrar öne geçen İtalyan ekibi, 40. dakikada Pedro ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Hatayspor, 48. dakikada Ze Luis'le farkı bire indirse de Lazio 64. dakikada penaltıdan Zaccagni ve 75. dakikada Luka Romero'nun golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

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