Hatayspor Lazio'dan fark yedi

Manavgat Emirhan Spor Kompleksi’ndeki maçta Lazio 34. dakikada Vecino ile öne geçti.

Hatayspor bir dakika sonra El Kaabi ile beraberliği sağladı: 1-1.

Ancak 37. dakikada Immobile'nin penaltısıyla tekrar öne geçen İtalyan ekibi, 40. dakikada Pedro ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Hatayspor, 48. dakikada Ze Luis'le farkı bire indirse de Lazio 64. dakikada penaltıdan Zaccagni ve 75. dakikada Luka Romero'nun golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı.