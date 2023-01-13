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Volkan Demirel'e büyük şok. Muslera'ya sarıldı sonra dondu kaldı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçından önce Muslera'ya sarıldı. Ancak sonrasında tribünlerden beklemediği bir tepki aldı

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:32
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Hatayspor'un başındaki Volkan Demirel Nef Stadı'nda şaşkınlık yaşadı

Volkan Demirel'e büyük şok. Muslera'ya sarıldı sonra dondu kaldı
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Galatasaray-Hatayspor maçından önce Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, büyük bir şok yaşadı.

Takımlar sahaya çıktığında aralarının çok iyi olduğu bilinen Demirel'in yanına Galatasaray kalecisi Muslera geldi.

İkilinin birbirine sarılmasından hemen sonra tribünlerden Volkan Demirel'e ıslıklı protesto başladı.

Volkan Demirel'in adı anons edildiğinde tüm protesto daha da yükseldi. Demirel'in bu tepki karşısında şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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