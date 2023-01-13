Volkan Demirel'e büyük şok. Muslera'ya sarıldı sonra dondu kaldı

Galatasaray-Hatayspor maçından önce Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, büyük bir şok yaşadı.

Takımlar sahaya çıktığında aralarının çok iyi olduğu bilinen Demirel'in yanına Galatasaray kalecisi Muslera geldi.

İkilinin birbirine sarılmasından hemen sonra tribünlerden Volkan Demirel'e ıslıklı protesto başladı.

Volkan Demirel'in adı anons edildiğinde tüm protesto daha da yükseldi. Demirel'in bu tepki karşısında şaşkınlık yaşadığı görüldü.