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  • Volkan Demirel Galatasaray taraftarına öyle bir bakış attı ki. Demirel'e çirkin tezahürat

Volkan Demirel Galatasaray taraftarına öyle bir bakış attı ki. Demirel'e çirkin tezahürat

Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşılaştı. Galatasaray taraftarı ile Volkan Demirel'in yaşadığı olay gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:34
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Demirel'e çirkin tezahürat. Volkan Demirel Galatasaray taraftarına öyle bir bakış attı ki

Volkan Demirel Galatasaray taraftarına öyle bir bakış attı ki. Demirel'e çirkin tezahürat
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Galatasaray Süper Lig'in 19.haftasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Gomis kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 42’ye yükseltti.

VOLKAN DEMİREL'E 'AYI' ŞEKLİNDE TEZAHÜRAT YAPTILAR
Bununla birlikte maç esnasında Galatasaray taraftarının Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve şu anda Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel’e “Ayı” diyerek seslendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde birkaç Galatasaray taraftarının Demirel’e önce “Volkan” daha sonra ise “Ayı” diye seslendiği görüldü.

Kendisine bağıran taraftarları duyan Demirel ise taraftarlara uzun uzun baktı.

Galatasaray taraftarının teknik direktör Volkan Demirel’e “Ayı” diye bağırması sosyal medyada tepki çekerken Demirel’in taraftarla attığı bakış gündem oldu.

 

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fenerli herekeden
14.01.2023 13:49
ali koç bu gs lileri mutlu eden sensin sen fenerbahçe tarihine sürülmüş bir lekesin hala utanmadanda taraftara tepki gösteriyorsun,sayende gs yine şampiyon oldu  
 
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