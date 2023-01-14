Volkan Demirel Galatasaray taraftarına öyle bir bakış attı ki. Demirel'e çirkin tezahürat

Galatasaray Süper Lig'in 19.haftasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Gomis kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 42’ye yükseltti.

VOLKAN DEMİREL'E 'AYI' ŞEKLİNDE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Bununla birlikte maç esnasında Galatasaray taraftarının Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve şu anda Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel’e “Ayı” diyerek seslendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde birkaç Galatasaray taraftarının Demirel’e önce “Volkan” daha sonra ise “Ayı” diye seslendiği görüldü.

Kendisine bağıran taraftarları duyan Demirel ise taraftarlara uzun uzun baktı.

Galatasaray taraftarının teknik direktör Volkan Demirel’e “Ayı” diye bağırması sosyal medyada tepki çekerken Demirel’in taraftarla attığı bakış gündem oldu.