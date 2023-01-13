Volkan Demirel'den şaşkınlık yaratan sözler

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçından sonra dediklerini yapmadıklarını iddia ettiği oyuncularını eleştirdi.

Demirel, şunları söyledi:

- Hafta başından beri oyunculara burada geriden oyun kurmaya gerek olmadığını, topu ileri gönderdikten sonra ikinci topları toplayabilirsek pozisyona girebileceğimizi anlattım.

- Hafta başından beri çalıştık, anlattık ama ne yazık ki bir alışkanlığı ve düzeni bir türlü kıramıyoruz. Anlattıklarımızla sahada olanlar birbirini tutmuyor.

- İlk yediğimiz golü Ruben Ribeiro ayakkabı değiştirirken 10 kişiyken yedik.

- İlk yarının uzatma dakikalarında geriden oyun kurarken kaptırdığımız toptan 2 gol yedik. Devre arasına 3-0 geride girince maçı ilk yarıda bitirmiş olduk.

- İkinci yarıda ilk yarıya göre daha doğru bir oyun ortaya koyduk ama iş işten geçtikten sonra. Neticesinde yenildik.

- Yapabilirsek transferlerle işleri düzeltmeye çalışacağız. Sezon sonuna kadar da ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Değiştirmemiz gereken, farkına varmamız gereken şeyler var.

- Herkesin düşüncesiyle bir adım ileriyi hedeflememiz, düşünmemiz ve bunu yapmamız gerekiyor.

- İnşallah hocalık hayatımda becerebilirsem takım için oynamaya çalışan, maddiyattan çok maneviyatı önemseyen oyuncuları tercih edeceğim. İnşallah Allah bana bu yolda bunu nasip eder.