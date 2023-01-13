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Galatasaray Hatay karşısında ilk yarıyı önde kapattı

Galatasaray ilk yarıyı Hatayspor karşısında Mata'nın 2 golü ve Kerem'in golü ile 3-0 önde kapattı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 21:10
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Mata şov yaptı. Galatasaray ilk yarıyı önde kapattı

Galatasaray Hatay karşısında ilk yarıyı önde kapattı
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Mata 2 dakikada 2 gol attı.

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin verdiği moralle çıktığı maçta Hatayspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

MATA HARİKALAR YARATTI

Sarı kırmızılı takım çok üstün oynadığı maçın 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti.

Uzatma dakikalarında ise Galatasaray 2 gol daha buldu.

Mata, 45+4 ve 45+6. dakikalarda 2 gol birden attı ve sarı kırmızılı takım ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

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