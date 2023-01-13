Galatasaray Hatay karşısında ilk yarıyı önde kapattı

Mata 2 dakikada 2 gol attı.
Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin verdiği moralle çıktığı maçta Hatayspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
MATA HARİKALAR YARATTI
Sarı kırmızılı takım çok üstün oynadığı maçın 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti.
Uzatma dakikalarında ise Galatasaray 2 gol daha buldu.
Mata, 45+4 ve 45+6. dakikalarda 2 gol birden attı ve sarı kırmızılı takım ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
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