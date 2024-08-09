Hatice Akbaş gümüş madalyayla yetindi

2022 yılında İstanbul’da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında kürsünün en üstüne çıkarken, başarılı performansı ve inatçı kimliği ile 2024 Paris Olimpiyatları’nda da madalya alacağının müjdesini vermişti…

Boks Federasyonu’nda As Başkanlık yaptığım bir dönemde, 5 altın madalya kazanarak, takım halinde de birinci olmuştuk…

Hatice, Ayşe, iki Busenaz ve Şennur altına uzanmış, Sema ve Elif ile de bronz madalya kazanmıştık…

Hatice Akbaş’ın dünya ve Avrupa şampiyonlukları tesadüf değil, bir emeğin, bir disiplinli çalışmanın ve bir baba-kız dayanışmasının ürünü olarak karşımıza çıktı…

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başlayan Hatice’nin antrenörlüğünü de babası üstlendi…

Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi, yatmadı yatırdı, kısacası kızının, yani Hatice’nin buralara gelmesi için, inanılmaz bir şekilde yaşamlarından ödün verdiler…

Komple bir dövüşçü olan Hatice Akbaş, boksun dışında Kick Boks ve Muay Thai gibi uzak doğu döğüş sporlarında da dereceler yaparak, boks tekniğini geliştirdi…

Ülkemizde yapılan 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasının final maçını Romen sporcuyla yapmış, Başakşehir spor salonunda maçı izleyen binlerce sporsever hop oturup hop kalkmıştı…

Sonrasında katıldığı bütün şampiyonalarda eli sürekli havaya kalkmış, İstiklal Marşını okutmuş bir sporcu olarak karşımıza çıktı Hatice Akbaş…

Paris’e de altın için geldiğini oynadığı ilk maçta gösterdi…

Büyük Britanyalı sporcuyu evine göndererek yoluna devam eden Hatice Akbaş, çeyrek finalde Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Oyunlardaki ilk boks madalyamızı garantilemiş oldu…

Türkiye olarak madalya krizi yaşadığımız günlerde Hatice’nin bronzu garantilemesi kafilemize de büyük moral oldu…

Hatice Akbaş, yarı finalde Güney Koreli ile eşleşti…

Güçlü rakibi karşısında zorlansa da ilk raundu 3-2, ikinci raundu 4-1, maçı da 3-2 kazanarak finale kaldı ve bugüne geldi.

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HATİCE AKBAŞ GÜMÜŞTE KALDI

Öncelikle Hatice Akbaş’a teşekkür edelim…

Buraya kadar gelmesi inanılmaz bir başarı…

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 54 kilonun en dövüşken, en seri ve en sert yumruklara sahip Çinli Yuan Chang’e mağlup oldu Hatice Akbaş…

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, Çinli boksör, çok seri ve dövüşken bir boksör…

İki elini de aynı sertlikte kullanabilen, rakibin üzerine çekinmeden giden, gittiğinde boş dönmeyen Çinli, ilk raundu 4-1 alırken, Hatice çaresizdi…

“Hatice ikinci raundu çevirir mi” diye düşünürken, Çinli aynı tempoda, aynı sertlikte puan alıcı yumruklarla bu raundu da 5-0 aldı…

Son raunda ise indirici bir yumruk beklediğimiz Hatice Akbaş yenilgiyi kabullendi, ringi gezmeye ve daha fazla yumruk almamaya özen gösterdi…

Sonuç olarak, finale gelinceye kadar başarılı maçlar oynayan Hatice Akbaş, altını değil, ama gümüş madalyayı boynuna takmayı bildi…

Hatice’nin kazandığı bu madalya ile ülkemiz Olimpiyat Oyunlarındaki 5. madalyasını almış oldu.