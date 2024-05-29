Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder

EV SAHİPLERİNE KARA HABERİ VERDİ

Ekonomist Hatice Kolçak, ev sahipleri ve kiracılara yönelik yaptığı açıklamada kötü haber verdi.

Kolçak, "Yeni bir ev satın alıp bir süre elinizde tuttuktan sonra sattığınızda, artık eskiden olduğu gibi 5 yılın ardından değil, satış yapılan her yıl için değer artış kazancı vergisi ödemek zorunda kalacaksınız" dedi.