Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder

KONUT SATIŞI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından 2024 yılının nisan ayına ilişkin gerçekleşen konut satış verileri paylaşıldı.
Verilere göre, Türkiye genelinde nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 azalışla 75,569 konut satıldı.
Ocak - Nisan dönemi incelendiğinde ise satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 355,173 olarak kaydedildi.
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