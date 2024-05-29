Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder

Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder
Düzenleme: Serkan Talan

Ünlü ekonomi uzmanı Hatice Kolçak, milyonlarca yatırımcıya seslenerek bir yatırım aracına yatırım yapanın iflas ederek zarara uğrayacağını açıkladı.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 1

Ekonomist Hatice Kolçak, piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmede yatırımcılara önemli uyarılar ve tavsiyelerde bulundu.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 2

Yatırımcılar için büyük uyarıda bulunan Hatice Kolçak yatırım yapıldığı takdirde iflas getirerek büyük zarara yol açacak yol haritasını açıkladı.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 3

BÜYÜK ZARAR GETİREBİLİR

Kolçak, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararının ardından piyasalarda kayda değer bir hareketlilik yaşanmadığını ifade etti.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 4

Piyasaların tepkilerinin beklenenin altında kaldığını belirten ekonomi uzmanı, "Yabancı para girişi kısa vadede rahatlama sağlayabilir, ancak uzun vadede riskler taşıyabilir ve büyük zarar getirebilir" diyerek yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 5

Kolçak, mevduat faizinin yüksek getiri açısından yatırımcılar tarafından fırsat gibi görülse de bu yatırımdaki risklerin gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 6

Döviz kapsamında bulunan varlıklara ilişkin konuşan Kolçak, şu dönemde en düşük seviyede bulunduğunu belirtti.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 7

EV SAHİPLERİNE KARA HABERİ VERDİ

Ekonomist Hatice Kolçak, ev sahipleri ve kiracılara yönelik yaptığı açıklamada kötü haber verdi.

Kolçak, "Yeni bir ev satın alıp bir süre elinizde tuttuktan sonra sattığınızda, artık eskiden olduğu gibi 5 yılın ardından değil, satış yapılan her yıl için değer artış kazancı vergisi ödemek zorunda kalacaksınız" dedi.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 8

KONUT PİYASASINDA DÜŞÜŞ BEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hatice Kolçak, Merkez Bankası'nın politika faizine değinerek konut fiyatlarında düşüş beklediğini ifade etti.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 9

"Yılın ilk yarısında Merkez Bankası'nın politika faizinin yüksek seviyelerde kalacağını" söyleyen Kolçak, faizin daha da artışa geçeceğinin görülmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Kolçak, "Bu dönemde faiz indirimi beklemiyoruz" diyerek faizlerin yüksek seviyede devam edeceğini beklediklerini belirtti.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 10

Yüksek faizlerin devamına değinen Kolçak, konut piyasasına ilişkin reel ve nominal düşüş eğiliminin devam edeceğini açıkladı.

Kolçak, piyasada yaşanmasını beklediği söz konusu düşüşlerin, 2024 yılı sonuna kadar ev sahibi olmak isteyenler için fırsatlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 11

Ünlü ekonomist, haziran ayın kadar konut alımına ilişkin yapılan hamlelerin 2024 yılı içerisinde avantajlı bir durum olduğunu söyledi.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 12

KONUT SATIŞI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından 2024 yılının nisan ayına ilişkin gerçekleşen konut satış verileri paylaşıldı.

Verilere göre, Türkiye genelinde nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 azalışla 75,569 konut satıldı.

Ocak - Nisan dönemi incelendiğinde ise satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 355,173 olarak kaydedildi.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 13

KONUT SATIŞI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından 2024 yılının nisan ayına ilişkin gerçekleşen konut satış verileri paylaşıldı.

Verilere göre, Türkiye genelinde nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 azalışla 75,569 konut satıldı.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 14

Ocak - Nisan dönemi incelendiğinde ise satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 355,173 olarak kaydedildi.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 15

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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Hatice Kolçak: Yatırım yapan iflas eder 16
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