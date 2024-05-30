Konutlarını turizm amaçlı kiralayanlar dikkat. Yönetmelik değişti, uymayanın izni iptal olacak

28 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Resim Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan gerekli izin belgesinde belirlenen eksikliklerin 30 günde tamamlanması zorunluluğu, 60 güne çıkarıldı.

UYMAYANLARIN İZİN BELGESİ İPTAL OLACAK

Aynı yönetmeliğin 9. maddesinde ise kiralanacak konutta eksiklik tespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerini giderebilmesi için 15 gün süre verileceği, bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmadığı görülürse idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Konutunu turizm amaçlı kiraya verecek kişiye para cezasının ardından eksikliklerini tamamlaması için ikinci kez 15 gün süre tanınacak. Eksiklikler yine giderilmez ise izin belgesi iptal edilecek.