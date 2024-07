Hatırlatma alarmı

Dalgalan şafaklar gibi ey şanlı!

Bir ulusun birliğini simgeleyen, belli bir topluluğun, ya da bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimi özel olarak tasarlanmış, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde olan ve genellikle göndere çekilen, bir yere asılan kumaş.

Kumaş mı? Bazılarına…

Türk bayrağım; Bayrak deyip geçemezsin. Altında bin bir mana yatar, yüzlerce yaşanmışlık. Oluşumu safi adanmışlık. Seni temsil eder, tarihini temsil eder, atalarını temsil eder. İnandığın değerleri, doğduğun toprakları, nefesini, kanını, acını temsil eder. Candır, canandır. Nazlı bir hilaldir, asaletle salınır. Aşktır, güvendir, aidiyettir. Çatıdır, dayanaktır. Tutunulacak en sağlam daldır.

Şerefli, nurlu, güzel bayrağımız. Altına yaraşıyor muyuz bilmiyorum? Nasıl zor şekilde var olduğunu dinlediğimiz hâlde nankörlüklerimiz oluyor mu? Allah bizlere, anlamlı, güzel, eşsiz bayrağımıza yakışmayı nasip etsin.

Seninle ilgili konuşacak o kadar çok cümle var ki romanlar olur. Kelimeler, adını söylediğimde hissettiklerimi anlatmaya kifayetsiz. Seni gördüğümde kalp atışım hızlanıyor. Bedelsiz, bedelli. İnanç gibi, iman gibi. Şehitlerimizin yadigârı…

Herkese en güzel kendi bayrağı geliyordur. Muhtemelen bu yüzden benimki de bana. Gönül huzuruyla bin çeşit yemin olsun, canımdan değerli. Kendimi değerli hissetmemin sebebi. Türk bayrağı...

Sana ilanı aşkıma ömrüm yetmez. Anlattığımdan fazlasını içime çekip bırakmıyorum. Ama bu aşk beni endişeli yapıyor. İnsan sahip olduğu değerli şeyler adına her dakika korku taşır. Bende de bu çokça var. Çünkü sevenin kadar düşmanın var güzel bayrağım. Canım ay yıldızım etrafına kuyruk acısı yaşatıyorsun. Çehren korku uyandırıyor.

Çokları farkında bile değiller. Biz de tam anlamlandıramıyoruz. Ama gerçek tehdit hiçbir zaman açıkta görünmez. İşte bu yüzden daha da çok korkuyorum. Nefretlerini içlerinde saklayıp, besliyorlar. Yüceliği, göğüs kafeslerini daraltıyor.

Çok dikkat edilmesi gerekir. Kurbanı oynayanlar korkutucudur. Yavaş yavaş canavara dönüşürler. Bu tiplemelere karşı her zaman temkinli olmalıyız. Temkinden ziyade hep hazır olmalıyız! Kompleksler insanı saldırgan yapar. Ve çoğu iç ve dış düşmanımızın ortak yönüdür. Bunlar, planlarını açık açık değil arkadan yürütür. Dürüst, kalleşlik bilmeyen, saf insanlar, bu sırttan vuruculara karşı hep hazırlıksız yakalanır. Çünkü kişi kendinden bilir işi. Hiçbir zaman içten pazarlıklı değilsen, içten pazarlıklı birine karşı savunma geliştiremezsin. Ha, ‘Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur!’ o başka. Ki o kandandır, her koşulda sağlam çıkarsın. Hatta bir öncekinden güçlü kalkarsın. Mazide yaşanmışları ve tarihin tekerrürden ibaret olduğunu bilmeliyiz. Etrafımızda sinsi planlar güdenlere karşı, her an tetikte kalmak durumundayız.

Hiçbir değerli, her zaman garanti değildir. Sahip çıkmamız, korumamız lazım. Nasıl o bizi kanatlarının altına alıyorsa, bizim de onu başımızın tacı yapıp, canımız pahasına korumamız lazım.

Bayrağımız bir kumaş değil. Bir felsefe, bir kimya, bir psikoloji. Titiz, saygılı yaklaşmak gerekli. Adı namus gibi görülüp, şanla, şerefle, sadakatle yan yana ezberlenmeli.

Korkmaz bu şafaklarda yüzen alsancak! Korkmaz o sancağın altındaki şehit atalı. Kandan gelen renk hâlâ sıcak, yakıcı.

Ve kork yan gözle bakan, cüret edebilen. Korkusundan hadsizleşen, kork! Gazabı, şefkatin önüne geçirme. Sükûnetimiz, kucak açıcılığımız seni yanıltmasın. Çok kork. Biz uyuyabiliriz, güvendiğimiz var. Sen uyuma akılsız! Kork. Akıllı, uslu ol!

Size Tim Marshall’ın Epsilon yayınevinden çıkmış olan ‘Uğruna Ölünen Bayrak’ Ulusal Sembollerin Gücü ve Politik Anlamı adlı kitabını tavsiye ederim. Okumakta fayda var…